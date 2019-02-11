وزير الخارجية الأمريكي في جولة أوروبية للتصدي لأنشطة إيران الهدامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بودابست، اليوم الإثنين، في أول زيارة يقوم بها للمجر منذ عام 2011 في بداية جولة في وسط أوروبا تشمل أيضا سلوفاكيا وبولندا، يهدف من خلالها إلى تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن بومبيو يسعى خلال جولته لتعويض نقص الوجود الأمريكي الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا.

ويتوجه بومبيو، غدا الثلاثاء، إلى براتسلافا في أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير منذ 20 عاما.

وتتضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي مؤتمرا يعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن "مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط" تأمل واشنطن في أن تشكل فيه تحالفا ضد إيران.



وتأمل واشنطن في كسب دعم لزيادة الضغط على إيران كي تنهي سلوكها الهدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.



وسيبدي بومبيو أيضا قلقه بشأن العلاقات في مجال الطاقة مع موسكو وسيحث المجر على عدم دعم خط أنابيب تركستريم الذي يمثل جزءا من خطط الكرملين لتفادي المرور عبر أوكرانيا وهي خط العبور الرئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا.

