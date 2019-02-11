انت الان تتابع أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض الإثنين في آسيا بسبب القلق من فائض في العرض ومخاوف من انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي على طلب الخام.

وحوالى الساعة 03,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس 55 سنتا ليبلغ سعره 52,17 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل فقد تراجع 45 سنتا وبلغ إلى 61,65 دولارا.

وقال ادوارد مونيا المحلل في مجموعة "أواندا" إن "الأسعار فقدت زخم اندفاعها باتجاه الارتفاع لأن المستثمرين لم يعودوا متفائلين"، مشيرا إلى القلق من العرض المفرط والآفاق الاقتصادية العالمية القاتمة.

وأضاف "خلال الأسبوع الجاري سيراقب المستثمرون في الأسواق التقريرين الشهريين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية ليروا ما إذا كان الخفض في الإنتاج الذي قررته أوبك تم احترامه وإلى أي حد سيرتفع الإنتاج الأميركي".

من جهته، رأى مصرف "ايه ان زد بنك" في مذكرة إلى الأسواق أن المعلومات التي أفادت أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ قد لا يلتقيان قبل الأول من آذار/مارس موعد انتهاء المحلة المحددة لتوقيف اتفاق تجاري، تثير قلق الأسواق أيضا.

وتابع المصرف نفسه "في الوقت نفسه، يواصل الوضع في فنزويلا دفع الأسعار إلى الارتفاع".