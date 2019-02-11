حل حزب سياسي بسبب شقيقة ملك تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك
ذكر مسؤول أمس أن لجنة الانتخابات في تايلاند ستجتمع اليوم لدراسة فرض عقوبات محتملة على حزب سياسي رشح أميرة لرئاسة الوزراء.
وقال عضو بارز من اللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته «سواء قررت (اللجنة) حل الحزب أو فرض عقوبات عقابية على الحزب، سنناقش كل ذلك اليوم».
وكان الناشط السياسي أمين عام جمعية حماية الدستور في تايلاند سريسوان جانيا أعلن في وقت سابق أنه سوف يقدم التماسا للجنة الانتخابات لطلب حل حزب «راكسا شارت» بسبب ترشيح أوبولراتانا، الشقيقة الكبرى للملك، لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يمثل انتهاكا للقوانين.
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