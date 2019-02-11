نتنياهو: سنحبط محاولة الإيرانيين في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تل أبيب

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على أن إيران ستكون الملف الأبرز على جدول الأعمال خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد في وارسو خلال الأسبوع الحالي.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته إنه سيلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وغيرهما من كبار المسؤولين، على هامش المؤتمر.

وأضاف نتنياهو «الملف الأول على جدول الأعمال هو إيران: كيف يمكن الاستمرار في الجهود لإحباط محاولاتها للتموضع عسكريا في سورية، وكيف يمكن الحيلولة دون استمرار عدوانها في المنطقة، وفوق كل شيء آخر، كيف يمكن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية».

وأعلنت وزارتا الخارجية الأمريكية والبولندية عن عقد المؤتمر الوزاري «لبحث مستقبل الشرق الأوسط والأوضاع الأمنية بالمنطقة»، وذلك يومي 13 و14 من الشهر الحالي.