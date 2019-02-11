أستراليا توقع عقدًا بقيمة 50 مليار دولار لشراء 12 غواصة من فرنسا

اسماء السيد - كانبيرا: وقّعت أستراليا وفرنسا الإثنين عقدًا بقيمة 50 مليار دولار، تبني بموجبه مجموعة فرنسية لحساب كانبيرا على الأراضي الأسترالية 12 غواصة حربية، في صفقة تجسّد طموحات الجزيرة-القارّة في المحيط الهادئ.

خلال حفل أقيم في العاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بما وصفها "خطة طموحة للغاية"، مذكّرًا بأن هذا "أضخم استثمار دفاعي تقوم به أستراليا في زمن السلم".

وفي 2016 وقع الاختيار على "نافال غروب" لبناء هذه الغواصات الحربية، التي تنتمي إلى الجيل الجديد، في ما اعتبر يومها فوز المجموعة الفرنسية بـ"صفقة القرن" بعد مفاوضات استمرت سنوات.

بموجب العقد ستتولى المجموعة البحرية الفرنسية مهمة تصميم وبناء الغواصات الحربية الـ12، إضافة إلى حوض بناء السفن، الذي سيقام في أديلايد في جنوب أستراليا. ومن المقرر الشروع في بناء أول غواصة في بداية العقد المقبل، على أن يتم تسليمها في 2030.

من شأن هذا العقد الذي يكرّس شراكة استراتيجية بين باريس وكانبيرا أن يستحدث ألفي فرصة عمل في أستراليا، وأن يشغّل 500 شخص في فرنسا.

يأخذ بعض منتقدي هذه الصفقة التأخر في إبرامها، لا سيما وأن المياه الواقعة قبالة السواحل الأسترالية الشمالية والشرقية أضحت في السنوات الأخيرة ميدانًا لصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين إقليميتين. وتتنازع بكين السيادة على مياه وجزر في معظم أرجاء بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية.

لا تكتفي الطموحات الصينية عند حدود بحر الصين الجنوبي، إذ تتعداه إلى جنوب المحيط الهادئ وغربه، وهي مياه لطالما كانت أستراليا القوة الوحيدة المهيمنة عليها.

ومع أن الجزر الواقعة في المحيط الهادئ هي صغيرة بمعظمها، وأهميتها أقلّ بالنسبة إلى الشحن البحري ممّا هي عليه نظيرتها في بحر الصين الجنوبي، إلا أن مناطقها الاقتصادية البحرية تشكل جزءًا كبيرًا من الموارد الاقتصادية البحرية في العالم. ويأمل الخبراء العسكريون الأستراليون أن تسمح هذه الغواصات لبلادهم بتوفير قوة ردع موثوق بها في وجه أي عمل عدائي.

خلال حفل التوقيع، الذي أقيم أمام مقر وزارة الدفاع في كانبيرا، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن "الأمر يتطلب الكثير من الثقة من جانب أستراليا للمراهنة على فرنسا، ويتطلب الكثير من الثقة من جانب فرنسا لكي تتشارك مع أستراليا مهارات هي على هذه الدرجة من الأهمية المركزية لسيادتنا واستقلالنا الاستراتيجي، وهي ثمرة استثمارات ضخمة جرت على مدى عقود".