أبدى عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، حزنه لغياب الوزير والنائب السابق روبير غانم مشيراً لما كان يتمتع به الراحل من خصال ومزايا وأدبيات وأخلاقيات كم نحن بحاجة إليها في هذا الزمن الصعب الذي يجتازه لبنان.
وفي تصريح له، قال: "لقد فقدت صديقاً عزيزاً شريفاً، وخسر لبنان مشرّعاً بارعاً ورجل دولة وقانون ودستور من الطراز الرفيع، فقد كان روبير غانم قيمة تشريعية أغنت المجلس النيابي ووزيراً مجلاً يوم تسلم وزارة التربية الوطنية، ولم يسبق له أن عرف المذهبية والطائفية، بل كان رجلاً وطنياً يحمل المبادئ والقيم الإنسانية همّه لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره واتّسم بالشفافية ونظافة الكف والصدق والنزاهة".
كانت هذه تفاصيل خبر طعمة أسف لوفاة روبير غانم: خسرنا مشرّعاً بارعاً ورجل دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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