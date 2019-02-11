طعمة أسف لوفاة روبير غانم: خسرنا مشرّعاً بارعاً ورجل دولة

أبدى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​، حزنه لغياب الوزير والنائب السابق ​روبير غانم​ مشيراً لما كان يتمتع به الراحل من خصال ومزايا وأدبيات وأخلاقيات كم نحن بحاجة إليها في هذا الزمن الصعب الذي يجتازه ​لبنان​.

وفي تصريح له، قال: "لقد فقدت صديقاً عزيزاً شريفاً، وخسر لبنان مشرّعاً بارعاً ورجل دولة وقانون ودستور من الطراز الرفيع، فقد كان روبير غانم قيمة تشريعية أغنت ​المجلس النيابي​ ووزيراً مجلاً يوم تسلم ​وزارة التربية​ الوطنية، ولم يسبق له أن عرف المذهبية والطائفية، بل كان رجلاً وطنياً يحمل المبادئ والقيم الإنسانية همّه لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره واتّسم بالشفافية ونظافة الكف والصدق والنزاهة".