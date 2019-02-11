أشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​محمد الحجار​ في حديث اذاعي إلى ان "​الوضع الاقتصادي​ الايراني صعب واذا كان هناك طرح جدي بتسليح ​الجيش اللبناني​ يجب ان يكون الامر مع ​الدولة اللبنانية​ وحدها"، لافتا الى ان "على الدولة دراسة العرض الايراني اذا كان يتعارض مع مسألة العقوبات الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: اذا كان هناك طرح ايراني بتسليح الجيش يجب ان يكون مع الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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