أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ في حديث إذاعي إلى أن "الاهتمام العربي والايراني بلبنان جيد من باب التنافس الايجابي"، لافتا الى انه "لا اعتقد ان هناك تجاذباً اقليمياً حول بلدنا".

كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: الاهتمام العربي والايراني بلبنان جيد من باب التنافس الايجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.