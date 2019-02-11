ترامب: أنقذت أميركا من الفوضى ومن الحرب مع كوريا الشمالية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "أنقذ الولايات المتحدة من فوضى كانت تشهدها قبل توليه الرئاسة في عام 2016، ومن خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية"، مشيراً إلى أنه "استطاعت وسائل الإعلام أن تحصل على جدول مواعيد العمل الخاصة بي، وهو شيء يمكن حدوثه بسهولة، لكن يجب أن يتم تناول ذلك على أنه شيء إيجابي".
وأشار إلى أنه "بصورة عامة أنا أمارس عملي، ولست في حالة استرخاء، ربما يكون عدد ساعات عملي أكبر من أي رئيس آخر في العالم"، لافتاً إلى أنه "عندما توليت الرئاسة كانت هناك فوضى في أميركا، وكانت قوة الجيش مستنفدة في حروب ليس لها نهاية، وكنا أمام خطر اندلاع حرب مع كوريا الشمالية".
وأضاف: "كانت هناك أزمة عند الحدود ومع المهاجرين، ومشاكل متعلقة بالتأمين الصحي، والعديد من الإجراءات التنظيمية".
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