التلفزيون المصري: السيسي يعتمد مشروعات جديدة الإفريقية أمام قمة الاتحاد الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال موفد التلفزيون المصري في إثيوبيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعتمد بعض مشروعات الصكوك القانونية الإفريقية المعروضة على القمة في الجلسة المغلقة الثانية للقمة الـ32 للاتحاد الإفريقي.

وأضاف موفد التلفيزون المصري، أن الجلسة المغلقة الثالثة ستشهد اعتماد موعد ومقر عقد القمة الاعتيادية الـ33 للاتحاد الإفريقي.

وتابع أن الرئيس سيوزع جائزة الزعيم نكروما للتميز العالمي، وجوائز تكريم المرأة، مشيرًا إلى أنه سيلقي البيان الختامي لاجتماعات القمة الإفريقية العادية الـ32، اليوم الاثنين.

وتسلم الرئيس السيسي، رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، من الرئيس الرواندي، بول كاجامي.

وأكد السيسي أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق الذي بدأناه معاً للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات، ترسيخًا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، وسعيًا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية.

وانطلقت أعمال القمة الـ32 العادية للاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، ووفقًا لتقاليد الاتحاد، حيث عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، واستعرض خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامي، الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، ما أنجزه خلال فترته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

ويتضمن سجل العلاقة "الإثيوبية - المصرية"، عددًا من العوامل المشتركة والمتباينة ضمن العامل الجغرافي للبلدين وتطور الواقع السياسي المحلي والإقليمي، حيث تدفع هذه العوامل بحكم توازنات معينة إلى تقارب وتباعد، فضلًا عن إرث التعايش الإنساني الضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية.