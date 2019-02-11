بالفيديو والصور- أبو العينين يلتقي رئيس فيفا وبيل جيتس وأوباسانجو في إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

التقى محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي، أمس الأحد، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفنتينو، وبيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، والرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، على هامش الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رئاسة الاتحاد الإفريقي، وانتقلت الرئاسة الدورية لعام 2019 من الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى الرئيس السيسي.

وشارك أبو العينين في أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي، كما ألقى أبو العينين ​كلمة أمام جلسة مبادرة تشجيع صناعة المنسوجات في أديس أبابا بحضور سهلي زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا.

وأكد أبو العينين إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ستعطي دفعة قوية لجهود تحقيق التنمية وتعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادي في القارة السمراء.

وأشار أبو العينين إلى أنه لمس تقدير القادة الأفارقة لدعم الرئيس السيسي للقارة وإعجابهم بتجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وثقتهم في أن الرئيس السيسي كما نجح في مصر، سينجح خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.

وأكد "أبو العينين" أن تجربة مصر في التنمية وتطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمار نموذج مهم لدول القاهرة، داعيًا الدول الإفريقية للتكاتف لمواجهة التحديات القائمة والعمل لتنفيذ مشروعات إقليمية لمد البنية الأساسية والطرق والسكك الحديدية والكهرباء، باعتبارها التحدي الرئيسي الذي يواجه التنمية في القارة.