مقتل شاب بجريمة إطلاق نار بساحة منزله في سالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب محمد أبو زينة (30 عاما) من سالم في المثلث الشمالي، إثر إصابته بجروح وصفت بالحرجة، وذلك في أعقاب تعرضه صباح اليوم الإثنين، إلى جريمة إطلاق نار عندما تواجد بمدخل منزله.

وتلقت طواقم الإسعافات بلاغا عن جريح في قرية سالم، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان، وعثر على شاب مصاب بجروح بالغة الخطورة، وعليه أثار إطلاق رصاص، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه، بعد محاولات إنعاش وإنقاذ لحياته.

إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة التي وصلت للمكان وأغلقت موقع الجريمة، وشرعت بالتحقيقات وجمع الأدلة والبيانات من ساحة الجريمة، فيما تم نصب الحواجز على الطرقات الرئيسية بحثا عن المشتبه بهم بارتكاب الجريمة، الذين هربوا من المكان بسيارة أو بدراجة نارية.