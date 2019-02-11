انت الان تتابع تفاصيل خبر زيارة مفاجئة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إلى كابول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 08:28 صباحاً - أكد باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، الاثنين، أن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاماً في أفغانستان.

وجاءت تصريحات شاناهان لمجموعة من الصحفيين المسافرين معه في أول زيارة له (لم يعلن عنها مسبقاً)، بحسب وكالة "رويترز".

وقال شاناهان إن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة في المنطقة وتريد الاستماع من القادة على الأرض.

وحلّ شاناهان محل جيمس ماتيس، الذي استقال في ديسمبر؛ بسبب خلافات بشأن السياسة مع الرئيس دونالد ترامب.

وسيلتقي مع مسؤولين عسكريين أمريكيين والقيادة الأفغانية، ومن ضمن ذلك الرئيس أشرف غني.

ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبّب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وعُقدت في العاصمة القطرية مؤخراً، محادثات بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وتحدث الطرفان عن تحقيق تقدم في المحادثات، من ضمن ذلك وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأمريكية البالغ عددها 14 ألفاً.

كما عُقد منتدى الحوار الأفغاني في العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء (6 فبراير)، واتفق المنتدى على عقد الجولات المقبلة من مفاوضات السلام في دولة قطر.