وزير الخارجية المصري: مصر لن تتصالح مع قطر إلا في حالة واحدة

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الموقف المصري واضح فيما يتعلق بعلاقتها بقطر والعودة مشروط بوجود تغيرات ملموسة في السياسات القطرية الخارجية بحيث لا تأتي بآثار سلبية على المصالح المصرية وشعبها.

وأضاف "شكري"، خلال لقائه في ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن الرباعي العربي لم يعرض إطلاقا فكرة المصالحة مع قطر حتى الآن، مشيرا إلى أن الرباعي العربي لديه رؤية واضحة فيما يتعلق بالعلاقة مع قطر.