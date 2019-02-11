قرطباوي: الهدف الاساسي للحكومة يجب أن يكون الحفاظ على الاتفاق الداخلي

أكد الوزير السابق ​​شكيب قرطباوي​ أنه "علينا ان نتذكر دائما ان أهم شيء هو الاتفاق الداخلي أي ألف مشكلة في الخارج ولا مشكلة في الداخل والاهم هو النظر إلى مصلحة لبنان ولا نستطيع الخلافات الاقليمة والدولية ولكن علينا أن نحاول المرور بين النقاط بين أجل الحفاظ على مصلحة لبنان".

وفي حديث إذاعي، لفت قرطباوي إلى ان "الهدف الاساسي للحكومة ​الجديدة​ يجب أن يكون الحفاظ على الاتفاق الداخلي"، مؤكداً أنه "يجب أن لا ننتظر العجائب لحل مشكلنا وهناك بداية لكل طريق والطريق إلى الاصلاح يجب أن تبدأ بالاصلاح السياسي و​الفساد​ السياسي أخطر من الفساد الاداري".