أحمد ابو الغيط وصل إلى بيروت بزيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين

وصل بعيد منتصف الليل الى ​مطار بيروت الدولي​ الامين العام ل​جامعة الدول العربية​ أحمد ابو الغيط في زيارة الى لبنان، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، سفير مصر ​نزيه النجاري​ والسفيرة نجلا عساكر من ​وزارة الخارجية اللبنانية​ وسفير ​الجامعة العربية​ في بيروت عبد الرحمن الصلح.