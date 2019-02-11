رئيس وزراء المجر: البلدان التي تستقبل المهاجرين ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان من أن البلدان التي توافق على استقبال المهاجرين "ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين".
وفي كلمة خلال اجتماع بالعاصمة بودابست تطرق رئيس الوزراء المجري إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار القادم، وقال إن مؤيدي ومعارضي المهاجرين سيتنافسون في تلك الانتخابات.
وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم أوروبا، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال المهاجرين.
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