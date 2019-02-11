الجنرال فوتيل يعلن احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا خلال اسابيع

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال ​جوزيف فوتيل​، أنه من المحتمل أن تبدأ ​واشنطن​ خلال أسابيع سحب قواتها البرية من ​سوريا​ تنفيذا لأمر الرئيس ​دونالد ترامب​. وأوضح ان "احتمال بدء انسحاب ​القوات الأميركية​ من سوريا خلال أسابيع وذلك اعتمادا على الأوضاع على الأرض". وأشار فوتيل إلى أن اعداد القوات الأميركية في ​العراق​ ستبقى ثابتة بشكل عام. مؤكدا أنه "لا نريد بقاء أفراد على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".

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