القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، صباح الإثنين، إلى كابول في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة طالبان.
ومن المقرر خلال هذه الزيارة أن يجري وزير الدفاع الأمريكي سلسلة لقاءات، أبرزها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، كما سيلتقي القوات الأمريكية في أفغانستان.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار باتريك شاناهان في أواخر العام الماضي، ليصبح القائم بأعمال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.