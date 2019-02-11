انت الان تتابع كوربين: مستمرون في دعم إجراء استفتاء ثان على بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيرمي كوربين: إن "حزبه قد يستمر في دعم إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي" (بريكست). وحث كوربين في خطاب أدلى به في مدينة كوفنتري غربي ‘نجلترا، رئيسة الوزراء تريزا ماي على الموافقة على شروط لقبول اتفاق بشأن بريكست كان قد كتبها في رسالة وبعث بها إليها، وفقا لصحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية. وأكد زعيم العمال البريطاني أن خيار إجراء تصويت عام لا يزال مطروحًا على الطاولة، بما يتماشى مع السياسة التي تم الاتفاق عليها بعد سلسلة طويلة من المباحثات بمؤتمر حزب العمال في 2018.

كان كوربين قد واجه انتقادات من جانب أعضاء عماليين في البرلمان داعمين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توضيح شروطه لقبول اتفاق حول بريكست في رسالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء، لكنه أكد أن سياسة الحزب لا تزال على ما استقرت عليه بعد مؤتمر الحزب من حيث الدعوة إلى انتخابات عامة إذا أخفقت رئيسة الوزراء في التوصل