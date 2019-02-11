الان تتابع خسائر بملايين الدولارات في تشيلي بسبب الطقس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشيلي- الخليج 365:

تسببت الفيضانات في شمال تشيلي والحرائق الهائلة بجنوبها في خسائر مادية بقيمة 91 مليون دولار.وقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، خلال تفقده للمناطق المنكوبة اليوم، إن نحو 1200 منزل تدمرت، مضيفًا أن الفيضانات والحرائق خلفت خسائر بقيمة 91 مليون دولار في البنية التحتية.

وتفقد الرئيس التشيلي بلدة هوارا ومدينتي أريكا وايكيكي، في حين تم إجلاء مدينة ايكيكي جزئيًا السبت الماضي، بعد أن شهدت فيضانات شديدة وانهيارات أرضية.

وشهد الجنوب في الوقت نفسه، اندلاع حرائق في الغابات، بينما رفعت المنطقة المحيطة بمدينة كويلون حالة التأهب إلى أعلى درجة، وفقا لقسم الغابات بوزارة الزراعة التشيلية.