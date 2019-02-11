مصدر لعكاظ: نهاية "داعش" بريف البوكمال باتت على الأبواب

أكد مصدر عسكري مطلع في "قوات سورية الديمقراطية" أن نهاية "داعش" في آخر جيوبه بريف البوكمال باتت على الأبواب، متوقعا إعلان طرد التنظيم الإرهابي بشكل نهائي من الأراضي السورية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأفاد المصدر في تصريح لـ"عكاظ" بأن إعلان الحملة الأخيرة على داعش تأتي بقرار مشترك مع قيادة التحالف الدولي، مؤكدا أن وجود المدنيين في مناطق التنظيم أعاق أكثر من 60 بالمئة من العمليات العسكرية.
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