مصدر لعكاظ: نهاية "داعش" بريف البوكمال باتت على الأبواب

أكد مصدر عسكري مطلع في "قوات سورية الديمقراطية" أن نهاية "داعش" في آخر جيوبه بريف ​البوكمال​ باتت على الأبواب، متوقعا إعلان طرد التنظيم الإرهابي بشكل نهائي من ​الأراضي السورية​ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأفاد المصدر في تصريح لـ"عكاظ" بأن إعلان الحملة الأخيرة على داعش تأتي بقرار مشترك مع قيادة ​التحالف الدولي​، مؤكدا أن وجود المدنيين في مناطق التنظيم أعاق أكثر من 60 بالمئة من العمليات العسكرية.