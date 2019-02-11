وصول طليعة المفاوضين الأميركيين في الملف التجاري إلى بكين

وصلت إلى بكين طليعة المفاوضين الأميركيين المكلّفين التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين وهم سيعقدون سلسلة اجتماعات ترمي لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات.
ومن المفترض أن يجري مساعد ممثل التجارة الأميركية جيري غيريش محادثات تمهيدية مع المسؤولين الصينيين بانتظار وصول رئيسه ممثل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وسيعقد لايتهايزر ومنوتشين يومي الخميس والجمعة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ليو هي وحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ.
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