وصول طليعة المفاوضين الأميركيين في الملف التجاري إلى بكين

وصلت إلى بكين طليعة المفاوضين الأميركيين المكلّفين التوصّل إلى اتفاق تجاري مع ​الصين​ وهم سيعقدون سلسلة اجتماعات ترمي لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لفرض حزمة جديدة من العقوبات.

ومن المفترض أن يجري مساعد ممثل التجارة الأميركية جيري غيريش محادثات تمهيدية مع المسؤولين الصينيين بانتظار وصول رئيسه ممثل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ​ستيفن منوتشين​.

وسيعقد لايتهايزر ومنوتشين يومي الخميس والجمعة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ليو هي وحاكم ​البنك المركزي​ الصيني يي غانغ.