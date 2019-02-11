إليزابيث وارن: ترامب قد لا يكون شخصا حرا قبل الانتخابات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إليزابيث وارن، هجوما جديدا على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه قد يكون في السجن قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وقالت وارن من ولاية آيوا: "عند قدوم عام 2020، قد لا يكون دونالد ترامب رئيسا"، وتابعت قائلة: "في الواقع، ربما لن يكون شخصا حرا حينها".

وشكلت هذه اللحظة نقلة ملحوظة في نغمة وارن، التي كانت متحفظة على مهاجمة ترامب بشكل مباشر، منذ أن أعلنت عن حملتها الاستكشافية في ليلة رأس السنة.

وفي إشارة منها إلى أن أمريكا تمر "بفترة خطرة"، قالت المرشحة الديمقراطية إن ما سيحدث في عام 2022 سيحدد وجهة أمريكا والشعب الأمريكي.

وأضافت عن ترامب قائلة: "كل يوم نرى تغريدة عنصرية أو أخرى تحمل كراهية، أمور قبيحة وظلامية، وماذا سنفعل نحن المرشحون والناشطون والصحفيون حيال ذلك؟ هل سندعه يستخدمها لتقسيمنا؟"، تساءلت وارن.​