زلزال سيتي يضرب تشلسي

مانشستر - أ ف ب: سحق مانشستر سيتي بسداسية نظيفة بينها ثلاثية «هاتريك» لهدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ضيفه تشلسي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليستعيد صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول، علما بأن الأخير خاض مباراة أقل.

وثأر سيتي لخسارته ذهابا صفر-2 أمام تشلسي على ملعب الأخير «ستامفورد بريدج» عندما التقيا في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وألحق به خسارة مذلة بسداسية نظيفة (الشوط الأول 4- صفر).

وتعتبر الهزيمة المذلة لتشلسي بمثابة الزلزال الذي قد يكون له مرتدات عنيفة قد تطال مدربه الايطالي ماوريتسيو ساري علما بأن أنصار الفريق طالبوا باقالته خلال شوطي المباراة لا سيما بأن الخسارة أتت بعد أقل من أسبوعين على خسارة ثقيلة أيضا أمام بورنموث برباعية نظيفة.