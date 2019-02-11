توقعات الأبراج ليوم February 11, 2019

برج الحمل

مهنياً: تحصل على ترقية كبيرة في عملك اليوم وتتمكن من تعديل الأوضاع بينك وبين زملاء العمل

عاطفياً: أنت شخصية رومانسية، ولكن الشك الزائد في الآخرين يعيق تواصلك مع الشريك، تتمكن اليوم من تصفية الأجواء بينكما

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وتتجاوز مرحلة الإرهاق، وتعود بعد انتهاء العمل إلى ممارسة الرياضة بتشجيع من أسرتك

برج الثور

مهنياً: تفتقد اليوم وجود صديقك المقرب في العمل، وهذا ما يغير حالتك النفسية فتبحث عن أشياء أخرى تشجعك على العمل بطاقة وحماسة كبيرة

عاطفياً: أنت رومانسي ولكنك تتصادم كثيرًا مع الشريك حول خطوات المستقبل بسبب تسرعك، عليك الانتظار بعض الوقت حتى تتمكن من التفكير جيدًا فيما تقبل عليه

صحياً: حالتك الصحية جيدة وتعود إلى ممارسة الرياضة اليوم بعد فترة انقطاع طويلة مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بك وتستعدّ لبرنامج رياضي جديد

برج الجوزاء

مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك في الاستفادة والحصول على المزيد من الفرص

عاطفياً: الشريك يقف بجانبك اليوم ويريد مرورك من فترة الضغوط التي تسقط فيها، ويتحدث معك ويوضح لك الخطوات التي يجب اتخاذها

صحياً: حيويتك تجعلك بصحة جيدة، فحافظ عليها ولا تتركها حتى تتدهور، وإذا لاحظت أنك تعاني بعض الآلام عليك الذهاب إلى الطبيب فوراً

برج السرطان

مهنياً: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما مميزة، فتشع ببريق خاص في العمل وتستعيد الثقة بالنفس

عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع

صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية

برج الأسد

مهنياً: عليك أن تبذل جهدًا كبيرًا لتظهر بشكل أفضل من زملائك في العمل، وتكون علامة فارقة في كل ما تقوم به

عاطفياً: تكون لك علاقة جديدة مع حبيب من خارج محيطك، لكن البداية تكون مضطربة بعض الشيء وتحتاج إلى الوقت لتسير الأمر كما يرام

صحياً: تواجه متاعب لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا يتطلب منك العناية والاهتمام في اختيار أنواع الطعام

برج العذراء

مهنياً: تحاول أن تجعل لعملك مكانة كبيرة في الحياة حتى تصل إلى ما تريد من دون تأخر أو تلكؤ

عاطفياً: تتفهم الحبيب وتسير على هواه، وتر أن له حقوقاً كثيرة يجب أن يحصل عليها وتشعر بأنك مقصر في هذا المجال

صحياً: على الرغم من كل العقبات والصعوبات التي تعترضك، تكون بصحة جيدة جداً لكن لا يخلو الأمر من عوارض أو مشاكل صحية طفيفة

برج الميزان

مهنياً: تحصل على الفرص غير المتوقعة في مجال عملك، مما يمنحك الكثير من الثقة والدعم من رؤسائك، ولكن كن حذرا عند توقيع الاتفاقات

عاطفياً: تتمتع بحياة عاطفية مميزة، تجعلك قادرا على التغلب على الضغوط بينك وبين الشريك، وإذا كنت خاليا تحصل على شريك الحياة المناسب

صحياً: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى قضاء وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد

برج العقرب

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، وثمة مؤشرات إلى بداية جيّدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور قريباً

عاطفياً: إحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور

صحياً: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر

برج القوس

مهنياً: إبتعد عن المشاكسات وحاول أن تستريح، لا تتحدّ أحدًا ولا بعض السلطات، بل كُن مترويّاً جدّاً مهما يطرأ من ظروف

عاطفياً: تتعامل مع الشريك بلياقة ولطف وتحاوره بجدية وتخوض معه في عمق التفاصيل لكي تكتشف مدى قدرته على التحمل

صحياً: إجعل الأسماك والجوز جزءاً من نظامك الغذائي لأنها تحتوي على عناصر غذائية تساعد في المحافظة على عمل الدماغ الصحّي والشاب

برج الجدي

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير ويحمل اليك جديدًا وقد يتعلق الامر بأحد أفراد العائلة أو بأحد الجيران أو المقرّبين

عاطفياً: الإشاعات التي تسمعها عن الشريك سرعان ما يتبين لك أنها في معظمها غير حقيقي

صحياً: حاول أن يكون تفكيرك إيجابياً فهذا ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء

برج الدلو

مهنياً: أمامك اليوم فرص مهنية مميزة، وتنكبّ على دراسة ميزانية أو تتلقى مبلغًا من المال أو تبدأ عملية تصحيح وترميم

عاطفياً: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف معه بكثير من العفوية

صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية

برج الحوت

مهنياً: تسير بثقة كبيرة بالنفس وتتقدم بخطى ثابتة، يكون الحظ الى جانبك لتجد نفسك على طاولة المفاوضات تناقش مواضيع رئيسية وممثلا أرفع المستويات

عاطفياً: لا تتناقش مع الشريك في تصرفات لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقة

صحياً: الحزن يؤدي غالباً الى مشاكل صحية متعددة، والابتعاد عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة