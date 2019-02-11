كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عسكري أمريكي: سحب القوات البرية من سوريا خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توقع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق.
وقال أيضا فوتيل الذى يشرف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، إنه يعتقد أن مستويات القوات فى العراق ستظل ثابتة بشكل عام. وأضاف "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".
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