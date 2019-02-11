جنرال أمريكي: واشنطن قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف فوتيل -الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط- أنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام.
وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية -في تصريحات صحفية- قائلا: "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".
وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.
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