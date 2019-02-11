انت الان تتابع نائب أمريكي يحذر جوايدو من تضخيم دوره في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر النائب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، رو خانا، زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، من الطموح إلى دور صاحب قرار في شأن أي تدخل عسكري أمريكي في بلاده. وقال "خانا" وهو عضو مجلس النواب في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، اليوم السبت: "أيها السيد جوايدو، بإمكانك أن تعلن نفسك زعيما لفنزويلا، لكن لا تملك أن توافق على تدخلات عسكرية أمريكية.. إن الكونجرس الأمريكي وحده بإمكانه فعل ذلك.. ولن نفعل ذلك". وأعلن جوايدو استعداده إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري أمريكي في بلاده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وردًا على سؤال عما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، صرح جوايدو: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".وأعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي