نائب أمريكي يحذر جوايدو من تضخيم دوره في فنزويلا

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حذر النائب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، رو خانا، زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، من الطموح إلى دور صاحب قرار في شأن أي تدخل عسكري أمريكي في بلاده. وقال "خانا" وهو عضو مجلس النواب في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، اليوم السبت: "أيها السيد جوايدو، بإمكانك أن تعلن نفسك زعيما لفنزويلا، لكن لا تملك أن توافق على تدخلات عسكرية أمريكية.. إن الكونجرس الأمريكي وحده بإمكانه فعل ذلك.. ولن نفعل ذلك". وأعلن جوايدو استعداده إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري أمريكي في بلاده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وردًا على سؤال عما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، صرح جوايدو: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".وأعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي
وردًا على سؤال عما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، صرح جوايدو: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".
وأعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض لحكم الرئيس نيكولاس مادورو، في 23 يناير، نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بلاده.
وفي اليوم التالي، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن عشرات الدول، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لبلاده.
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