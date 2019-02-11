شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات «التحالف» يطلع على سير العمليات العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

اجتمع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بقادة التحالف في مأرب، اطلع خلاله على آخر مستجدات سير العمليات العسكرية.

حضر الاجتماع نائب رئيس اليمن الفريق الركن علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق (الثالثة والسادسة والسابعة).

وكان لحضور النائب ووزير الدفاع اجتماع قيادة التحالف، الأثر الكبير في تأكيد عزم دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.