شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات «التحالف» يطلع على سير العمليات العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)اجتمع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بقادة التحالف في مأرب، اطلع خلاله على آخر مستجدات سير العمليات العسكرية.
حضر الاجتماع نائب رئيس اليمن الفريق الركن علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق (الثالثة والسادسة والسابعة).
وكان لحضور النائب ووزير الدفاع اجتماع قيادة التحالف، الأثر الكبير في تأكيد عزم دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد قوات «التحالف» يطلع على سير العمليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.