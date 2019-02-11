شكري يشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا بأديس أبابا

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شارك سامح شكري، وزير الخارجية، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، الذي يُعقد علي هامش أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وبحضور المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

صرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجلسة شهدت استعراضًا لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود دعم التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية من أجل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، فضلًا عن المساعي...