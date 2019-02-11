محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها أمام قمة الاتحاد الإفريقي الـ32 المنعقدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بالتاريخية والمهمة والمعبرة عن الرأي العام المصري والإفريقي بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع روشتة شاملة لعلاج جميع المشكلات والتحديات والمخاطر التى تواجه القارة السمراء.
وأضاف المسعود في بيان له أمس الأحد، أن كلمات السيسي تؤكد للرأي العام المصري والإفريقي أن الرئيس على علم وإدراك كاملين بجميع التحديات والمشكلات التي تواجه القارة السمراء، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة ونجاح الرئيس السيسي في قيادة الاتحاد الإفريقي لصالح جميع دول القارة السمراء ومواجهة جميع المشكلات والتحديات والمخاطر التي تواجه القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الاتحاد الإفريقي "تاريخية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.