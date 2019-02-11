الجنايات تستمع لمرافعة دفاع 120 متهمًا بأحداث "الذكرى الثالثة للثورة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر بحقهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

وأسندت النيابة للمتهمين؛ اتهامات بالقتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.