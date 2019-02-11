محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عن ثقته في نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة الإتحاد الأفريقي نحو المزيد من التنمية والازدهار. و أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا الأحد عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقررة في 18 ابريل المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: نثق في نجاح السيسي في قيادة افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.