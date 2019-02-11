محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة الفنزويلية عند الحدود مع كولومبيا، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وغياب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مؤتمر ميونخ للأمن الذي يبدأ أعماله يوم الجمعة المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر قوات خاصة على حدود بلاده مع كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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