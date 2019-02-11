الزاكي متحمس لتجربة بالدوري المغربي..فهل يستفيد الجديدي من خبرة المدرب؟

أصبح الناخب الوطني السابق، بادو الزاكي، قريباً من العودة إلى الدوري المغربي المحلي، بعد حمى الإقالات الأخيرة لمدربين منذ بدابة الموسم الرياضي، آخرهم أوبير فيلورد.

وحسب مصادر قريبة من فريق الدفاع الحسني الجديدي، فإن إسم الزاكي دخل بقوة لمفكرة النادي، بعد قرار الانفصال عن الفرنسي فيلود بالساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن رغبة الزاكي في العودة إلى التدريب بالمغرب، بعد تجارب سابقة بالدوري الجزائري، قد تسهل مهمة إنهاء المفاوضات مع الدفاع الحسني الجديدي، في وجيز بعد رحيل فيلورد.

ويعد أوبير فيلورد، المدرب الثاني الذي تمت إقالته منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، بعد عبد الرحيم طاليب، الذي قاد المجموعة بظهورها القاري الأخير، بعصبة الأبطال الإفريقية.

وعادت حمى الإقالات للدوري المحلي الممتاز لتضرب أبرز مدربي الدوري المحلي، أبرزهم الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء الرياضي، وأمين بنهاشم، مدرب أولمببك خريبكة، ثم امحمد فاخر، المدرب السابق للجيش الملكي.