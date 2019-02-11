تعادل فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه أتلتيكو بيلباو، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب سان ماميس، لحساب الأسبوع 23، من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.
وبالرغم من مشاركة ميسي أساسيا في مباراة “الليغا”، بعد غيابه عن التشكيلة الرسمية للقاء الكلاسيكو برسم ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وفشل رجال المدرب ارنستو فالفيردي من تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، لتواصل المجموعة صدارتها ب51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة بعد تعادل اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيك بيلباو يفرض التعادل على برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.