ميلان يُسقط كالياري بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق آيه سي ميلان على ضيفه كالياري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأنهى ميلان الـ45 دقيقة الأولى، متقدما بهدفين حملا توقيع لوكا سيبيتيلي (بالخطأ في مرماه)، في الدقيقة 13، ثم البرازيلي الواعد لوكاس باكيتا، في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، اختتم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، يعود "الروسونيري" لتذوق طعم الفوز، بعد تعادلين متتاليين أمام نابولي وروما، على الترتيب.

ورفع ميلان رصيده من النقاط لـ39، في المركز الرابع، كما أنه بات يهدد بقوة، الجار اللدود إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث بـ43 نقطة.

ومن جانبه، سقط كالياري في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، والعاشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، في المركز الـ15.