برشلونة يسقط بكمين التعادل أمام بيلباو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق برشلونة في فخ التعادل أمام أتلتيك بيلباو بدون أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووصل كلا الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، غير أن أي منهما لم ينجح في هز شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أتلتيك بيلباو 27 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وبدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة، وكانوا الطرف الأكثر خطورة في الأمتار الأخيرة، في حين ظهر لاعبو الفريق الكاتالوني برتم بطيء.

وأهدر يوري بيرشيتش مهاجم بيلباو فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 12، بعدما أخترق من الجهة اليسرى مستغلا سوء رقابة المدافعين، ولكن أتت كرته بجوار العارضة.

وواصل الفريق الباسكي فاعليته على مرمى تير شتيغن، حيث أنقذ الأخير هدف مؤكد لبيلباو من ضربة رأس انقض عليها الحارس الألماني ببراعة لتخرج لركنية في النهاية.

وعانى البلوغرانا من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الأول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي كان شبه خارج الخدمة.

ووصل ليونيل ميسي بأكثر كرات برشلونة خطورة على مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 28، وذلك بتسديدة رائعة ارتطمت بالعارضة، ولكن أعلن الحكم عن وجود حالة تسلل على سيميدو.

وتحول أداء برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني وبات أسرع وأفضل في الثلث الأخير مستفيدا من اقتراب ميسي لمنطقة الجزاء، بعدما ظل على الطرف الأيمن في الشوط الأول.

على الرغم من السيطرة والاستحواذ على الكرة من قبل لاعبي البارسا، إلا أن الخطورة على المرمى غابت تماما أمام التنظيم الدفاعي لبيلباو، ليقرر فالفيردي الدفع بكارليس ألينيا بدلا من فيدال في الدقيقة 63، كما شارك مونيايين بدلا من سوسايتا في الفريق المضيف.

ولجأ فالفيردي في الـ20 دقيقة الأخيرة لإضافة عنصر هجومي آخر، حيث دفع بعثمان ديمبلي بدلا من فيليب كوتينيو غير المؤثر في المباراة.

واعتمد أصحاب الأرض على التأمين الدفاعي مع نهاية اللقاء مع الاستفادة بسرعات ويليامز ومونيايين في الهجمات المرتدة، ولكنها لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى تير شتيغن.

وعاود تير شتيغن هوايته في الزود عن مرمى البلوغرانا، ومع الدقيقة 82 نجح في التصدي لتسديدة ويليامز من داخل منطقة جزاء، حيث أخرجها الدولي الألماني بردة فعل يحسد عليها.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لدي ماركوس، بعد لمس الكرة بيده، لتنتهي المباراة بالتعادل الثاني للبارسا على التوالي في الليغا.