«زيادة رسوم الرخص».. قرار جمهوري بتعديل قانون صندوق «خدمات الشرطة»

مصراوي - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بشأن قانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، في المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين 4 ـ 5/ البند الأول رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وهما النصان الآتيان: مادة 4: يفرض رسم إضافي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما...

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