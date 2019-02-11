السيد الحسيني يلتقي الحاخام شودريش: لتفعيل الحوار بين الأديان

التقى السيد محمد علي الحسيني بالحاخام الأكبر في بولندا مايكل شودريش حيث تبادل الجانبان الحديث عن أهمية اللقاءات التي تجمع بين رموز الأديان السماوية.
اللقاء جرى على هامش مؤتمر الأخوة الإنسانية حيث أكد السيد الحسيني "أهمية الحوار الجاد القائم على الانفتاح على الآخر والقبول به كما هو".
وفي ختام اللقاء أكد السيد الحسيني والحاخام شودريش "ضرورة تفعيل قيم التسامح والمحبة بين الأديان الإبراهيمية كونها تصدر من سراج واحد وهدفها واحد وهو تنوير عقل الإنسان وخدمته".
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