توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يستقر الطقس تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط صباح يوم الإثنين.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000 م وما فوق خلال الفترة الصباحيّة، ويتحسّن الطقس تدريجيّاً خلال النهار.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانًا وخاصة جنوب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متفرّقة غدا وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.