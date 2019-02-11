أمطار متفرّقة غدا وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000 م

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يستقر الطقس تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط صباح يوم الإثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل ​درجات الحرارة​ و​أمطار​ متفرّقة وثلوج متقطّعة على ارتفاع 1000 م وما فوق خلال الفترة الصباحيّة، ويتحسّن الطقس تدريجيّاً خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانًا وخاصة جنوب البلاد.