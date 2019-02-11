الحكومة السودانية تنعى ضحايا تحطم مروحية أممية بمنطقة إبيي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

أعربت الحكومة السودانية اليوم الأحد عن أسفها لمقتل وإصابة 13 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان "يونسفا" إثر تحطم مروحية عسكرية أمس السبت.

ونشرت الأمم المتحدة في منطقة ابيي الحدودية قوة من الجيش الاثيوبي لحفظ السلام في المنطقة بعد عدة احتكاكات عنيفة بين قبيلتي الدينكا نقوك والمسيرية .

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية اليوم "إن الحكومة في الخرطوم تلقت ببالغ الحزن والاسى نبأ سقوط مروحية تابعة للجيش الاثيوبي داخل مجمع قوة الامم المتحدة المؤقتة في ابيي /يونسفا/ وأكدت أن الحادثة أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة آخرين اثناء اداء مهمتهم".