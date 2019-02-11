بالأسماء.. 20 فائزًا بتراخيص سيارات أجرة مجانية في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم الأحد، القرعة العلنية لاختيار 20 شابًا من بين 36 متقدمًا تنطبق تنطبق عليهم الشروط، للحصول على ترخيص سيارة أجرة مجاني ضمن برنامج "مشروعك" للتنمية المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب من خلال برنامج "مشروعك"، ومنح التسهيلات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر القرعة اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، العقيد أحمد عبد الله وكيل إدارة مرور سوهاج، الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة.

وجاءت أسماء الفائزين بالقرعة كالتالي..

1. محمود محمد فرغل محمد

2. عصمت صابر محمد قريش

3. عبد النعيم كمال عبد النعيم

4. أحمد محمد حسن محمد

5. خالد جابر علي إبراهيم

6. خالد محمد عبد الرحيم عبد الراضي

7. حارس قريشي عبد الماجد محمد

8. سلامة محمد أحمد خليفة

9. أحمد ناجي جاد الله السيد

10. محمود علي عيسى علي

11. إسلام كمال جاد الله عبد المطلب

12. علاء أحمد هريدي محمدين

13. وليد عبد الحميد محمد عبد العال

14. طلعت أحمد عطية أحمد

15. أحمد محمد الضبع بكر

16. إسلام أحمد عبد الرحيم عبد الراضي

17. عبد الفتاح أحمد يسن محمد

18. محمد عبد الرازق عبد اللاه محمد

19. أحمد محمود أحمد السيد

20. أحمد هاشم عبد الموجود