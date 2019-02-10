مارك لاثام.. السياسي الأسترالي الذي يحب ترامب

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يتسم برنامج مرشح حزب أمة واحدة مارك لاثام بالتعصب مثل الدعوة إلى حظر الزي الإسلامي.

وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية ٢٠١٦، فسر لاثام أسباب رغبته في فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية معتبرا أنها ستكون ضربة لسياسيي النخبة أصحاب المصالح الشخصية الذين يتمسكون بالسلطة على حساب عامة الشعب على حد قوله.

ومن وجهة نظر لاثام أنه لا يوجد إلا نموذجان متصارعان في السياسة المعاصرة أحدهما يمثل المؤسسية اليسارية والآخر مدرسة ترامب التي تمثل التمرد على المؤسسات التقليدية.

ومن المؤكد أن لاثام، الذي انتمى في البداية للحزب العمالي ثم أصبح ديمقراطيا ليبراليا والآن بات مخلصا لحزب أمة واحدة سوف يتم انتخابه في مجلس الشيوخ يوم ٢٣ مارس وسيكون أحد الذين يقررون مصير السياسات حتى عام ٢٠٢٧.

وإذا ساد ذلك المفهوم في برلمان نيو ساوث ويلز بعد الانتخابات المقبلة سنشهد ما يشبه بمباراة مصارعة داخل القفص تتعلق بالعقائد السياسية.

بيد أن بعض المفاوضات مع لاثام قد ينجم عنها تمرير لبعض مشروعات القانون.

ومن المؤكد أننا سنرى بعض المناورات غير التقليدية على مائدة التفاوض في البرلمان رقم 57 في تاريخ ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.