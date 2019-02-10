كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغانى يعرض إنشاء مكتب محلى لـ"طالبان".. والحركة تختار الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غاني، اليوم الأحد، على حركة طالبان إمكانية فتح مكتب في أفغانستان لكن الجماعة رفضت الاقتراح على الفور، وأصّرت على إبقاء حكومتها خارج محادثات السلام، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعرب غاني عن انزعاجه من إصرار حركة طالبان، على خروج حكومته من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وكذلك محادثات موسكو الأخيرة مع السياسيين الأفغان المعارضين، وكرر عروضاً سابقة لإعطاء الجماعة خطابًا رسميًا آمنًا للمساعدة في أي دبلوماسية مستقبلية بين الجانبين.

وقال غاني أثناء زيارته لمقاطعة نانجارهار التي تعتبر معقلا لعنف المسلحين على الحدود مع باكستان: "إذا أرادت طالبان الحصول على مكتب فسوف أمنحهم واحداً في كابول أو ننكرهار أو قندهار غداً"، وأضاف: "سنحقق سلاماً دائم ومشرف للبلاد".

وتعدّ ننجارهار هي معقل حركة طالبان، وهي الحركة الإسلامية المتشددة التي تسيطر الآن أو تتنافس على المناطق في نصف البلاد تقريباً، وأكثر من 17 عامًا منذ الإطاحة بها من السلطة.

وشدد مسؤولو طالبان في موسكو الأسبوع الماضي على أهمية وجود مكتب رسمي ضمن سلسلة من المطالب التي شملت إزالة العقوبات الغربية وحظر السفر على أعضاء طالبان، وإطلاق سراح السجناء وإنهاء "الدعاية" ضد الجماعة.

وقال سهيل شاهين المتحدث بإسم طالبان في وقت لاحق لرويترز، إنّ تركيزهم كان للاعتراف الدولي بموقعهم الحالي في الدوحة بقطر.