كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يطالب أمريكا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المشاركون في الجلسة التي عقدها البرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأعلنوا في بيان التضامن، وقوفهم التام مع السودان في مطلبه العادل، وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من القائمة.

وخصص البرلمان العربي جلسة استثنائية لرفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حضرها رؤساء البرلمانات العربية وممثلون للبرلمان الافريقى ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن والجامعة العربية.

واشار البيان التضامني الى ان السودان نفذ كامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجهوده الجادة في مكافحة الإرهاب، من خلال عضويته في : التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

بالاضافة الى إقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء آلية وطنية لانتهاج الوسطية والفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب.

وذكر البرلمان العربي باشادة الخارجية الأمريكية بجدية السودان وتعاونه في مجال محاربة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

واشار الى التقرير السنوي الصادر عام 2016م بأن السودان تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تعاوناً مثمراً في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في قارة إفريقيا، وإن هذه الجهود جنبت العالم كثيراً من الأضرار وحافظت على السلم والأمن الدوليين.