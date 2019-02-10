يوفنتوس يدك شباك ساسولو بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق يوفنتوس الخسارة بمضيفه ساسولو بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من اللاعبين سامي خضيرة، كريستيانو رونالدو وإيمري تشان.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 63 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

ودخل ساسولو أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية، نفذ دومينيكو بيراردي هجمة مرتدة، في موقف اثنين على اثنين، ومرر الكرة إلى سينسي، الذي سدد بجوار المرمى.

ومن خطأ فادح لروجاني بالدقيقة 3، حاول مهاجم ساسولو مراوغة تشيزني، ليسقط داخل المنطقة، ويعود الحكم إلى تقنية الفيديو، قبل أن يرفض احتساب ركلة جزاء.

وسجل سامي خضيرة أول أهداف اللقاء، بالدقيقة 23، بعد خطأ فادح لكونسيلي، حارس ساسولو، في تمرير الكرة، حيث وصلت إلى رونالدو ليتوغل ويسدد، من على حدود منطقة الجزاء، ويتصدى الحارس، لترتد لخضيرة أمام المرمى، حيث أسكنها الشباك.

واقترب بيراردي من تعديل النتيجة لساسولو، بالدقيقة 40، بعد تصويبة قوية من خارج المنطقة بقدمه اليسرى، إلا أن تسديدته علت العارضة.

وأهدر روجاني فرصة الهدف الثاني بالدقيقة 48، بعد عرضية من جهة اليسار، عن طريق ماتيا دي تشيليو، وصلت على رأس روجاني، الذي سدد بجوار القائم الأيسر لحارس ساسولو.

وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا للضيوف، بالدقيقة 52، بعد انفراده ومراوغته للحارس، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 55، خطأً فادحًا من تشيزني، بعدما تقدم لمنتصف الملعب دون داع، ليخطئ في تشتيت الكرة لتصل إلى بيراردي، الذي سدد من مسافة بعيدة نحو المرمى الخالي، لكنها مرت بجوار القائم.

وبالدقيقة 58، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، من أجل معانقة رونالدو.

وأحرز "صاروخ ماديرا" الهدف الثاني لليوفي، بالدقيقة 70، بعد ركلة ركنية لعبها بيانيتش، وأسكنها رونالدو بالرأس في المرمى.

وعقب نزوله كبديل، تمكن إيمري تشان، لاعب وسط البيانكونيري، من تسجيل الهدف الثالث لليوفي، بالدقيقة 86، بعد لمسة من ديبالا إلى رونالدو، الذي مرر بدوره إلى الألماني، ليسدد في الشباك على يسار حارس ساسولو.

وكاد ماجناني، مدافع ساسولو، أن يسجل رابع أهداف يوفنتوس، بالدقيقة 90، بالخطأ في مرماه، بعد عرضية دي تشيليو الأرضية، التي أبعدها بطريقة خاطئة، لكن المباراة انتهت بفوز الضيوف (3-0).