شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يفتتح «ابتكارات الحكومات الخلاقة» والان نبدء بالتفاصيل
ورأى سموه أن في الابتكار آلية عمل وأداة لتطوير نهج حكومي محوره الإنسان ، مشيرا إلى أنه من خلال هذه القمة تقدم خلاصة المعارف والتجارب لتستلهم منها في تطوير تجاربها الخاصة .
جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء أمس ضمن الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات فعالية "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، التي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.
وبين الشيخ محمد بن راشد أن الحكومات الخلّاقة هي التي توظف التكنولوجيا وتحولها إلى ابتكارات تخدم الناس وتتبنى منظورًا واقعياً يسخر الإمكانات المتاحة في تحقيق الإنجاز.
يذكر أن "ابتكارات الحكومات الخلاقة" التي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار قدمت 9 تجارب ابتكارية حكومية نوعية من 9 دول هي: الصين وفنلندا وألمانيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة وباكستان وسويسرا وهولندا، وتمثل حلولاً لتحديات إدماج اللاجئين، والزراعة والصحة وتمكين الإنسان من الاستفادة من الثورة الرقمية وأمن البيانات وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يفتتح «ابتكارات الحكومات الخلاقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.