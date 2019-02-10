منع فنان كفيف من دخول مطعم يثير غضب المغاربة

الفنان المغربي فتاح النكادي

وكالات:

أثارت واقعة منع الفنان المغربي فتاح النكادي من دخول أحد مطاعم الدار البيضاء، بدعوى أنه كفيف غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وقال الفنان المغربي، الذي لقي تضامنا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إن الواقعة

"عنصرية وتمييز" في حقه.

وأضاف أن "هذه الممارسات تضاف إلى العراقيل التي يعاني منها المكفوفون، والتي تقف أمام ممارستهم أنشطتهم الاعتيادية، وبينها إجراء المعاملات الإدارية أو البنكية"، داعيا إلى ضرورة العمل

على تجاوز هذا الوضع.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل: "أشعر بالغبن و"الحكرة" عندما أُمنع من دخول مقهى أو علبة بدافع عنصري في بلاد أجنبية، فماذا عندما تمنع من دخول مكان عمومي في بلدك.. كل التضامن صديقي فتاح"، بينما كتب آخر معلقا على الواقعة: "هذا الوطن هو المعاق أيها الموسيقار الجميل".